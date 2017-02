Fallece Neil Fingleton, actor de "Game of Thrones"

El actor y ex jugador de básquetbol Neil Fingleton, falleció en la mañana de este domingo a los 36 años. Según los medios británicos The Guardian y The Sun, la causa de su muerte fue un paro cardíaco.

On the set of Jupiter Ascending with Mila Kunis- pic.twitter.com/D0Ow3OWXTf — Neil Fingleton (@NeilFingleton) 23 de julio de 2015

El actor británico, considerado como el hombre más alto de Reino Unido, alcanzó popularidad por su papel del gigante “Mag El Poderoso” en “Game of Thrones”.

Fingleton, quien media sobre los 2 metros, también participó en producciones como Dr. Who, X-Men: Primera Generación, Avengers: Era del Ultron, entre otros.

Fuera de la vida del cine, el actor tuvo una reconocida carrera en el básquetbol, jugando en América, España, China, Italia, Grecia e Inglaterra.