​"Keeping up with the Kattarshians", reality gatuno que enloqueció a Islandia

Las cámaras siguen a un grupo de felinos, quienes viven en una pequeña casa de muñecas. La versión gatuna del reality de las hermanas Kardashian, “Keeping up with the Kattarshians”, es el reality que ha enloquecido a Islandia debido a la ternura que despiertan sus cuatro integrantes.

Las gatitas se llaman Guani, Ronja, Bríet y Stubbur, fueron adoptadas de un albergue para animales. Ahora viven en un casita de muñecas, donde son grabadas día a día. Lind Karlsdóttir, junto con su productora, han dicho que el reality lleva al sitio web “Nutiminn” a registrar los niveles de visitas más altos de su historia.

El programa fue creado en conjunto con la sociedad productora de gatos en Islandia pretende invitar a la adopción de varios mininos a través del entretenimiento.