Paulina Rubio sufrió caída en pleno concierto

Paulina Rubio sufrió una aparatosa caída el pasado sábado durante un concierto que la cantante ofreció en México.

El desafortunado percance sucedió en un momento de euforia del show cuando Paulina Rubio en su intento por estar más cerca del público se aproximó demasiado al borde del escenario.

Desafortunadamente, Rubio no vio donde terminaba la pasarela debido a los reflectores y cayó al suelo, según informa People en Español.

Para tranquilizar a sus seguidores, Paulina publicó un video a través de su cuenta en Twitter explicando lo sucedido.

“Lo importante no es caer, sino levantarse”, bromeaba. “Me di un guamazo cuando acabó el concierto me dolió un poco más el pie izquierdo. Pero fuera de los moretones y el susto no ocurrió nada más. Gracias por preocuparse por mi”, dijo Rubio.