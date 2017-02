Jennifer López reveló por qué sale con hombres menores que ella

Jennifer López considera que en cuestión de amores la edad es lo de menos. En una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, la mediática artista estadounidense fue consultada sobre por qué siempre es vinculada a hombres menores que ella. Actualmente se rumorea que tiene un romance con el cantante canadiense Drake, 17 años más joven.

“La gente hace mucho problema con el tema de que sales con hombres menores que tú…”, le dijeron.

“Primero que todo, esperen. No salgo con ‘hombres menores’ o ando buscando ‘hombres menores para salir’. Simplemente salgo con gente, y luego, si me caen bien, sigo saliendo. Esto tiene que ver más con la persona, con quién es, no tiene nada que ver con la edad”, manifestó.

Para Jennifer López, vincularse sentimentalmente a una persona tiene que ver más con la atracción que generan factores como la forma de ser y el espíritu.

“Me han puesto una etiqueta de que salgo con personas menores y no es así. Si hay una persona mayor, pues será mayor, si es menor, pues será menor. No importa eso. Lo que importa es si me siento atraída a él, a su espíritu, a su alma, a su energía”, añadió.

“O por su cuerpo”, bromeó Ellen DeGeneres.

“Sí”, dijo entre risas Jennifer López.

Luego del rompimiento entre la cantante de origen latino y Casper Smart se creyó que esta regresaría con Marc Anthony (padre de sus hijos), sin embargo, esto no se dio. Semanas después, López se mostró cariñosa con Drake en una fiesta y también en fotos subidas a Instagram. Esto encendió las alarmas sobre un nuevo romance en la farándula estadounidense.

“Estábamos pasándola bien luego de escribir una canción. Para ser más exactos, él me pasó una canción que pensó yo podría cantar muy bien”, contó Jennifer López cuando Ellen DeGeneres le preguntó sobre la instantánea subida a Instagram.