Motivados Daddy Yankee y Fonsi tras éxito de "Despacito"

Los cantautores puertorriqueños Ramón Luis Daddy Yankee Ayala Rodríguez y Luis Fonsi andan de fiesta por el gran éxito que ha tenido su canción Despacito en el internet, según una publicación que ambos hicieron por Twitter.

Según la página de los Billboards, la canción está número uno en Hot Latin Songs. Ambos agradecieron el apoyo de sus fanáticos. Vea los tuits y el video:

#Despacito es un Movimiento Global gracias a su apoyo! Thank you for the love🙏🏽 @daddy_yankee #300Million #WeBreakingRecords pic.twitter.com/YkPqfy4u72