Nicole Kidman confesó un romance que ocultó por años

En plena promoción de la miniserie de HBO Big Little Lies, la estrella de Hollywood Nicole Kidman reveló que estuvo a punto de casarse con el rockero estadounidense Lenny Kravitz, con quien tuvo romance en 2003.

Años más tarde, la actriz compartió un set de rodaje con la hija del cantante. “Conozco a Zoë porque una vez estuve comprometida con su padre. Todo queda en familia”, reveló la ganadora del Oscar a la revista Lenny. Es un gran hombre”.

Los rumores sobre una relación entre la actriz y el rockstar surgieron en 2000 tras el divorcio de la celebridad australiana y Tom Cruise.

Pese a que ella nunca habló al respecto, sí comentó que después de Cruise estuvo comprometida con otro hombre, pero que finalmente no llegaron al altar. “Simplemente no estaba bien”, dijo a la revista Vanity Fair en 2007 sin revelar el nombre del músico. “Yo no estaba lista. No estábamos listos”.

Sin embargo, los ex sigue siendo amigos. Kidman y Keith Urban, que se casaron en 2006 y fueron padres de dos niños, fueron vistos muy afectuosos con el cantante durante los CMT Music Awards en 2016.

