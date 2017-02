Shakira gana 4,2 millones de dólares diarios

¿Alguna vez te has imaginado qué harías si ganaras 130 mil euros al día? A pocos días de haber cumplido 40 años, la cantante colombiana, Shakira, se embolsa nada más y nada menos que esta cantidad todos los días, por lo que al mes, a su cuenta se destinan alrededor de 4 millones de euros.

Según información revelada por el portal “Tu Salario”, la cantautora de grandes éxitos como “Rabiosa”, “La Tortura” o “Hips don’t lie”, gana 48 millones de euros al año, mucho más que su pareja, el futbolista Gerard Piqué, que ficha 5.8 millones de euros.

Pero, ¿qué es lo que la barranquillera hace con tanto dinero?

Se sabe que la intérprete y Piqué no escatiman en gastos en cuanto a la educación que reciben sus hijos. Los dos acuden al colegio barcelonés La Miranda, en el que gastan alrededor de 600 euros mensuales, para que cada uno aprenda inglés, catalán, castellano, francés, chino, ruso y alemán.

“En lo académico trabajamos con el multilingüismo, siete lenguas en un proyecto de 3+4. Las vehiculares son inglés, catalán y castellano. Les seguirían el francés y el chino y después hay una integración lingüística de ruso y alemán, esto es educar al oído con diferentes sonidos”, explicó la directora del centro educativo, Anna Mary Sureda, al portal Vanitatis en 2015.

Además, desde que Sasha, su hijo menor, tenía dos meses, Shakira tampoco quiso esperar demasiado para inculcarle su pasión por la música, por lo que de inmediato lo entrenó con su piano de su propia colección de juguetes interactivos y de desarrollo temprano, Fisher Price.

“Sasha está ‘entrenándose’ con su piano Golpea y Toca de mi colección de juguetes Fisher-Price para el desarrollo temprano en la infancia. ¡Le encanta!”, explicaba la intérprete en su cuenta de Twitter en marzo del mismo año.

Pero si de ella misma se trata, Shakira también suele consentirse en demasía. En 2010, la intérprete se declaró culpable de gastar tanto dinero en compras, aunque admitió que tiene su lado positivo.

“Me sentía culpable, pero hoy por hoy pienso que las compras hacen que el mundo funcione, ya que en un mundo donde la gente no consume, la economía no avanza”, explicó a la a la revista You.

Pero eso no es todo, con semejante fortuna, no es de extrañar que Shakira posea una isla con valor de 12 millones de euros y un avión de tres millones.

No todo es para ella

En el club de los cantantes filántropos, encabezado por Bono, Madonna y Elton John, Shakira tiene un lugar privilegiado. Su fundación Pies Descalzos le ha dado a los niños de zonas vulnerables la oportunidad de estudiar con los mejores profesores.

La fundación, que tiene una inversión anual de 2.5 millones de euros, busca que los colegios se conviertan en un polo de desarrollo para las comunidades. .

Desde que Shakira tenía 18 años ha donado mucho dinero en filantropía y proyectos benéficos. En 2012 se colocó como la segunda estrella que más dinero había donado para voluntariado, luego del fallecido Michael Jackson y antes de Christina Aguilera, con la increíble cantidad de 65 millones de euros.