Los tuits de los Obama por San Valentín

Este 14 de febrero, Barack y Michelle Obama se dedicaron unos tuits de amor por el Día de San Valentín.

El expresidente de los Estados Unidos logró más 100 mil retuits en sólo unas pocas horas con su gran declaración de amor a Michelle. “Casi 28 años contigo, pero siempre se siente como el primero”, escribió.

Por su parte, Michelle le agradeció las bellas palabras a Obama y le respondió con una fotografía de los pies de los dos en la playa: “Feliz Día de San Valentín para el amor de mi vida y compañero favorito de la isla”.

Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN

— Barack Obama (@BarackObama) February 14, 2017