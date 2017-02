The New York Times reprendió a periodista que llamó a Melania Trump “prostituta”

El diario estadounidense The New York Times reprendió a un periodista no identificado que el domingo llamó “prostituta” a la Primera Dama de Estados Unidos Melania Trump en un evento social.

En un comunicado a Politico.com, el diario neoyorquino calificó el comentario de ese periodista como “completamente inapropiado” y dejó claro que no aprueba de su conducta.

“En una fiesta anoche, el reportero del Times, que no cubre Washington ni política, se refirió a un rumor infundado sobre Melania Trump”, declaró el rotativo. “El comentario no estaba destinado a ser público, sin embargo fue completamente inapropiado y es algo que no debería haber ocurrido. Los editores ya hablaron con el reportero en cuestión sobre esa falla”.

La modelo Emily Ratajkowski, quien aparece sobre estas líneas y hace unos meses posó desnuda para celebrar que había llegado a los 10 millones de fans en Instagram, fue quien denunció el incidente.

Disgustada por los comentarios del reportero que calificó de sexistas, se volcó a su cuenta de Twitter para darlos a conocer. En su tuit, Ratajkowski describe cómo el domingo estuvo sentada al lado de un periodista de dicho diario, quien le dijo: “Melania es una prostituta”.

La supermodelo, quien ha aparecido en revistas como Sports Illustrated, envió varios mensajes por Twitter denunciando ese comentario a su casi un millón de seguidores.

“No me importan sus desnudos ni su historial sexual y a nadie le deberían de importar”, dice el texto de la modelo. Y agrega: “Ataques de género específicos son unas sandeces machistas y asquerosas”.

A su vez, la Primera Dama está demandando al diario británico The Daily Mail por publicar una historia que alegaba que en su época de modelo, ella había trabajado como dama de compañía para caballeros. En otro caso legal sobre el mismo tema, Trump llegó hace unos días a un acuerdo monetario en el juicio que entabló por difamación contra Webster Griffin Tarpley, un bloguero de Maryland, quien tuvo que retractarse de una historia en la que hizo eco a la alegación de The Daily Mail. El bloguero también tuvo que disculparse públicamente con la Primera Dama.