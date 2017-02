¿Pamela Anderson y Julian Assange tendrían un romance?

Las frecuentes visitas de Pamela Anderson a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a la embajada de Ecuador en Londres generaron revuelo en algunos medios de comunicación. Tras varios meses de silencio, la protagonista de Baywatch finalmente habló sobre su vínculo con Assange.

Anderson fue retratada en varias ocasiones ingresando a la sede diplomática en la que Assange se refugia desde hace cinco años.

“Está viviendo en condiciones muy tristes, así que me gusta llevarle algo de ayuda, una sonrisa y un poco de glamour. No es habitual para él que la gente vaya a verlo y le lleve comida u otros regalos, así que me hace bien ser yo quien ocupe ese papel”, reveló Anderson.

Además de su revelación, la actriz ha sugerido que su relación con Assange “es difícil hablar cuando te están vigilando. Es un hombre excepcional, no quiero decir nada sobre si hay un romance, así que voy a limitarme a decir que sólo somos muy buenos amigos”.

“Lo que sí está claro es que lo apoyo y creo fervientemente en lo que está haciendo. Él se sacrificó mucho por todos nosotros”, dijo Anderdon.

Pamela también resaltó el papel de Assange en la filtración de documentos gubernamentales.

“WikiLeaks es una de las pocas fuentes informativas fiables que existen hoy en día, básicamente porque dice la verdad. Estoy convencida de que la historia acabará reconociendo su labor y la importancia de su figura”, sentenció Anderson, según recoge Infobae.