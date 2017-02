Las 18 canciones que más se escuchan en YouTube cada San Valentín

Estos temas tienen un 50% de incremento de visitas el 14 de febrero desde 2012 en todo el mundo

En YouTube San Valentín tiene sus clásicos. La red social ha seleccionado los 18 temas que más se escuchan en ese día y tienen en común -¡sorpresa!-, que son canciones que hablan de amor.

Para crear esta lista YouTube ha buscado las canciones que tienen un 50% de incremento de visitas el 14 de febrero desde 2012 en todo el mundo. Comparado con el mismo día de la semana de enero, marzo, abril y mayo, solo 18 canciones cumplen ese requisito. Joaquín Sabina está en el cuarto puesto y el español es el segundo idioma, después del inglés, con más presencia en el ránking.

Un par de cantantes, Barry White y Axel, aparecen dos veces en el listado. La plataforma de vídeos avanza que según las tendencias que analizan, Valentin’s Day, de David Bowie, volverá a estar en 2017 en el top ten de canciones con San Valentín en el título, igual que el año pasado, cuando creció en un 400%.

Estas son, de mayor a menor, las canciones con más éxito el 14 de febrero.

1. Laura Pausini, Le Cose Che Vivi (1996)

2. Nat King Cole, L-O-V-E (1964)

3. Axel, Amo (2005)

4. Franco de Vita, Te Amo (1988)

5. Joaquín Sabina, Contigo (1996)

6. Adam Sandler, Grow Old With You (1998)

7. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You (1984)

8. Savage Garden, Truly Madly Deeply (1997)

9. Barry White, Can’t Get Enough of Your Love, Babe (1974)

10. Barry White, You’re the First, the Last, My Everything (1974)

11. Umberto Tozzi, Ti Amo (1977)

12. Elton John, Can You Feel the Love Tonight (1994)

13. Jovanotti, A Te (2008)

14. Axel, Tu Amor Por Siempre (2005)

15. Rabito, … Que Te Quiero (2003)

16. Tercer Cielo, Enamorados (2012)

17. Chayanne, Completamente Enamorados (1990)

18. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? (1995)

Fuente: Verne