Descubren cuenta en Twitter que "predice el futuro"

Tal parece que Mhoni Vidente no es la única que sorprende con sus premoniciones sobre el acontecer mundial y de los famosos, pues descubrieron una cuenta de Twitter que parece saber todo lo que va a pasar y muestra de ellos son los misteriosos mensajes que publica.

El más reciente fue sobre el embarazo de Beyoncé, pues la cantante dio a conocer el pasado 1 de febrero que espera gemelos, pero la cuenta de Twitter lo dijo desde el julio de 2016, con varios días de anticipación:

“Ok, Beyoncé va a anunciar un embarazo en febrero de 2017 (mensaje escrito en julio de 2016)”, “Beyoncé está embarazada. Ella me lo dijo (tuit lanzado el 28 de enero)”, es el mensaje que 4 días después confirmaría Beyonce.

El polémico perfil fue creado en junio de 2016 se llama @beyoncefan666, pero no solo habla de famosos, pues anticipó el triunfo de Donald Trump, a Lady Gaga como la artista que amenizaría el medio tiempo del Super Bowl hasta el Brexit.

Usuarios de la red social enloquecieron al revisar cada uno de los tuits y pusieron atención en las fechas, por lo que exigen saber quién está detrás del perfil y por qué conoce tantas cosas que van a pasar en el mundo, según reseña TV Notas.

I would tell you all to go and vote for Hillary but it doesn't matter because I already know that trump has won