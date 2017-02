Carlos Camacho incursiona en dirección de casting en Colombia

El músico y actor colombiano, Carlos Camacho, estuvo de paso por Ecuador y conversó con Metro sobre sus últimos proyectos y cómo se siente estar al otro lado de la actuación: en la dirección de casting.

Además, reveló cuál es el secreto de la perseverancia en este campo de la industria.

Tu trayectoria en la televisión es más que conocida, cuéntanos ¿cómo es para tí estar tras cámaras?

Al vivir en Los Ángeles se dio la oportunidad de trabajar en una empresa de dirección de casting para películas de gran presupuesto y me encanto. Sin descuidar mi papel de actor, ahora estoy colaborando en la dirección de casting para RCN Cine. Ha sido maravillosa esa dupla de escoger actores internacionales y colombianos para nuevas producciones.

¿Y cómo te va en esa faceta?

Trato a los actores como yo soñaría que me traten a mí en un casting. Las audiciones son muy difíciles y tienes máximo dos minutos para mostrar tu potencial y puede ser que no sea tu día y no obtengas el papel. Sin embargo, el éxito en un casting es dar el 100% siempre y si no ganaste un papel es porque fue para otra persona y la vida te deparará otra oportunidad. Los trato con cariño, de actor a actor, y se bajan las tensiones. Hemos logrado lo mejor.

¿Esa filosofía también se aplica contigo?

A mí me pasó, soñaba con un papel pero no lo obtuve. Pero como digo, la vida se encargará si te toca o no. Y en este caso, gracias a esa negativa, se me abrieron las puertas para dirigir el casting y actuar en “Carteristas”, una película de acción escrita y dirigida por Peter Weber; y participar con un personaje muy fuerte en la tercera temporada de Narcos.

La producción colombiana ha dado pasos gigantes, ¿cuál es tu opinión al respecto?

En Colombia hemos sido afortunados en series y novelas para televisión. Sin temor a equivocarme, creo que somos el país número uno en exportación, porque rompimos un molde. Todo tiene un proceso y creo que fuimos los pioneros en romper el acartonamiento actoral en las novelas y series. En latinoamericano, el cine cada vez avanza con más fuerza y en Colombia estamos tratando de hacer cada año más producción de cine, que es en donde me he querido involucrar. Ahora estamos sembrando.