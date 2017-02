Una de las presentaciones más esperadas de los Premios Grammy 2017 era la de Metallica junto a Lady Gaga.

Sin embargo, la actuación no sorprendió por la mezcla de géneros sino por otro error: James Hetfield se quedó sin audio y tuvo que usar por algunos minutos el micrófono de la rubia para interpretar Moth into the flame, tema que pertenece a su disco Hardwired… to Self-Destruct.

La presentación que incluyó fuego, terminó con Hetfield pateando el microfono que nunca funcionó.