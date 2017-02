Kate del Castillo podría interpretar de nuevo a "La reina del sur"

Kate del Castillo podría protagonizar de nuevo a “La Reina del Sur” en su segunda temporada, según la actriz mexicana ya se está trabajando en la producción.

“Desde que terminé querían hacer la segunda parte, pero yo nunca quise porque me parece que fue tal el éxito que así se tenían que quedar las cosas. (…) Pero ya pasaron varios años y como me dijeron cómo sería la historia, me atrajo muchísimo”, confesó Kate del Castillo

“Soy muy celosa del proyecto y por eso no he querido hacer una segunda parte. Pero a lo mejor ya es tiempo. A lo mejor ya es hora”, agregó del Castillo, quien estrenará el próximo 24 de marzo la serie Ingobernable, que trasmitirá Netflix.

Kate del Castillo espera que el escritor que inspiró la serie, Arturo Pérez-Reverte, trabaje sobre una nueva novela. “No sé si tiene libro o no. Pero sí sé que está pensando en esto y sé que él desde luego lo quiere hacer. Eso me da mucha alegría y por eso me quiero ir a sentar con él para que me diga cómo va. Pero yo sí quisiera que escribiera un libro. Sería ideal sacarlo a la vez que la serie”, señaló la actriz.

De acuerdo con Infobae, Kate hace solo un año elevó su popularidad a partir de una supuesta relación con el reconocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“La reina del sur”, basada en la novela del escritor Arturo Pérez-Reverte, se estrenó el 28 de febrero de 2011, pero hasta la fecha sigue siendo la producción más vista de la cadena Telemundo.