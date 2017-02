Paloma Fiuza sobre su marca de ropa: "No solo soy una chica realitie"

La bailarina y presentadora brasileña, Paloma Fiuza es dueña de su propia marca de ropa. La reconocida estrella de televisión lanzó hace unos meses su marca de jeans.

“Yo aspiro a muchas cosas, a mi edad no pensé que iba a entrar a un reality, pero se dio. En cierto punto está de moda y está bien. Bienvenido todo lo que me pueda ayudar en mi carrera. A mí me gustaría no sólo conducir, ya lo hice en otro país. Pero me encantaría hacer algo que tenga que ver con el deporte y cine por qué no”, señaló la brasileña según Perú.com.









La marca llamada Vogui by Paloma Fiuza nació en conjunto con Magno Chavez Talavero su socio estratégico con quien ponen al alcance del público su tienda en el emporio de Gamarra.

“Ahora incursiono como empresaria con mi línea de jean Vogui by Paloma Fiuza, de la cual no soy imagen, sino que he sido participe de los diseños, de los colores y modelos de las prendas. Tengo talento y trayectoria, no solo soy una chica realitie, que, aunque muchos piensen es fácil, arriesgamos nuestras vidas”, precisó Fiuza.

Fiuza hace poco incursionó en la música grabando el tema ‘La mordidita’ con el ecuatoriano ‘Ruido’. También integró el grupo de axe,Exporto Brasil.

A CONTINUACIÓN UN VIDEO DE LA MARCA: