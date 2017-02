Iris Mittenaere aclaró rumores de su sexualidad

La francesa Iris Mittenaere en entrevista para Telemundo dio fin a los rumores acerca de su sexualidad. La representante europea dio detalles no conocidos de su fotografía junto a la modelo Camile Cerf que fue el sustento para los falsos comentarios en las redes sociales.

La francesa aprovechó una entrevista con el programa ‘Un nuevo día’ de Telemundo para responder a las personas que piensan que es lesbiana y aclaró que está felizmente enamorada de su pareja y que es heterosexual.

“Ella (Camille Cerf) es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero. No debería importar si amo a un hombre o a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres”, aseguró según Perú.com.