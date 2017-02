Justin Bieber y Piko-Taro protagonizan divertido tras cámaras

Justin Bieber, después de su comercial para el Super Bowl LI, apareció en un tras cámaras con la estrella japonesa Piko-Taro

El comediante y DJ japonés, Kosaka Daimaou se volvió popular por ‘Pen Pineapple Apple Pen’, un video viral que atrajo la atención de los internautas.

Al parecer Justin admira y le tiene un gran respeto a Piko-Taro. Hace ya algunos meses, el cantante canadiense compartió en su Twitter el clip del japonés al que calificó como ‘un gran suceso’.

Justin Bieber y Piko-Taro tuvieron la oportunidad de conocerse en persona. Ambos estaban grabando un comercial para la compañía de telecomunicaciones japonesa SoftBank.

El detrás del cámara de la publicidad se filtró en Internet y logró capturar la atención de los usuarios, según Trome.pe

El video ya es viral en las redes sociales y ha despertado la curiosidad de los fanáticos de Bieber quienes se preguntan si será posible una colaboración entre ambos.

My #SuperBowl commercial w/ @TMobile. Let’s go!! Let me see those #UnlimitedMoves https://t.co/J3YYPkR9nw

— Justin Bieber (@justinbieber) February 2, 2017