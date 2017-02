¿Qué hay detrás del Halftime Show de Lady Gaga?

No importa si la presentación de Lady Gaga en el Halftime Show de la final de la Liga Nacional de Fútbol (NFL, por sus siglas en inglés) no cumplió con las expectativas de algunas personas o parte del público.

Claramente, su intención no era que los usuarios en las redes sociales comentaran sobre si su show tuvo más o menos luces que el de Madonna o el de Beyonce.

Su intención era enviar un mensaje social y político y eso sin lugar a dudas, lo logró mejor que cualquier otro artista.

Más allá del espectáculo en términos técnicos, lo realmente relevante de la presentación de Gaga es la denuncia política a través de un mensaje de inclusión e igualdad, precisamente en medio de uno de los momentos de más división en los Estados Unidos.

Contrario a la mayoría de las presentaciones de otros artistas en el Halftime Show, el statement de la presentación de Gaga de encuentra justo en el primer minuto del espectáculo, enfrentándose a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que pretende prohibir la entrada de ciudadanos de siete países (Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemén) con mayoría musulmana a Estados Unidos.

Con 300 drones drones a su espalda, iluminando los colores y la forma de la bandera estadounidense en su cielo sin divisiones ni fronteras, Gaga definió el significado de su presentación al cantar un arreglo musical de los temas God Bless America y This Land y Your Land, enviando de inmediato un mensaje de unidad, inclusión e igualdad.

“This land is your land, this land is my land, this land was made for you and me (Esta tierra es tu tierra, esta tierra es mi tierra, esta tierra fue hecha para ti y para mi), entonó la artista, antes de pronunciar la frase “One Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all (Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos)”, rescatada del Juramento de Lealtad.

En ese sentido, ninguno de los pasados halftime shows podría superar el de anoche. En el pasado, varios artistas han aprovecha la plataforma para enviar mensajes políticos o sociales.

Por ejemplo, Michael Jackson, durante su presentación en el año 1991 utilizó la plataforma para enviar un mensaje de paz mundial, enfocado en un mejor mundo para los niños. Madonna, la reina del pop, también utilizó la plataforma en el 2012 para enviar un mensaje de paz mundial.

Si bien es importante hablar de paz mundial y que artistas reconocidos se conviertan en portavoces de estas causas, “paz mundial” es un concepto demasiado general en medio de tantas micro-guerras que se luchan día a día, como las que vive Estados Unidos al día de hoy.

¿Qué hizo distinto Lady Gaga?

Gaga fue al núcleo de los problemas sociales de Estados Unidos: el racismo, la xenofobia, la marginalización, la desigualdad, la agresión a la libertad y la democracia.

El tema Born This Way, uno de los mayores éxitos de la artista, sonó anoche como estuviera recién lanzado, a pesar el lanzamiento fue en el 2011. Y es que su lírica es hoy más pertinente que nunca, cuando los derechos de las minorías, de las mujeres y de la comunidad LGBTQ son amenazados con regresar al pasado, a un tiempo de luchas ya superadas.

“No matter gay, straight, or bi,

Lesbian, transgendered life,

I’m on the right track baby,

I was born to survive.

No matter black, white or beige

Chola or orient made,

I’m on the right track baby,

I was born to be brave.”

Beyonce, por su parte, en su presentación del 2013 llevó al escenario el feminismo que la caracteriza, enviando un mensaje de igualdad de género, también muy pertinente en Estados Unidos.

Aparte del de Gaga, sólo el halftime show de Beyonce me parece que cumplió con la intención de enviar un mensaje social contundente a los alrededor de 100 millones de televidentes que sintonizan el Super Bowl y las subsiguientes reproducciones.

