Lady Gaga deslumbra en el medio tiempo del Super Bowl

La cantante estadounidense Lady Gaga deslumbró hoy en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, celebrado en Houston, Texas.

Gaga deleitó a los espectadores con una presentación de primera que contó con la participación de decenas de bailarines, pirotecnia y un escenario moderno en el que resaltó en todo momento su figura y calidad vocal.

La estrella pop interpretó un popurrí de sus éxitos, como lo son “Telephone”, “Born this way”, “Bad Romance”, “Million Reasons”, entre otros.

De inmediato las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Mira aquí algunas de las fotos y videos compartidos:

If you make a big entrance, you need a memorable exit, too. Nice work, Lady Gaga #SuperBowl pic.twitter.com/42dQrTgmUZ

— Mashable (@mashable) February 6, 2017