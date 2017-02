Miss Venezuela se quejó del Miss Universo al llegar a su país

Ante el asombro de muchos, la representante de Venezuela, Mariam Habach Santucci, quedó fuera del certamen Miss Universo 2016.

Al regresar a su natal Venezuela, la joven de 21 años se dio cita a un programa de televisión y habló de su experiencia en el concurso.

“La era de Trump era perfecta porque ganaba la mejor”, dijo Mariam al show Se armó la tramoya. “Creo que ahora el Miss Universo dio un cambio para mujeres con historia, algo distinto que ya sería como un poquito más Miss Mundo y no el Miss Universo que todos los venezolanos están acostumbrados a ver. Tenía mucha fanaticada. Fui muy alabada allá. Creo que el gran apoyo era de los filipinos y se los agradezco porque cuando faltaba un puesto [entre las semifinalistas] todo el mundo gritaba ‘venezuela’”.

Durante la edición número 65 del Miss Universo, la francesa Iris Mittenaere, de 24 años, se coronó como la mujer más bella del universo. “Yo soy muy buena perdedora, soy quien soy y [sé] de lo que soy capaz de hacer. Tengo una familia extraordinaria que me dice que si no es para mí, no será… que algo mejor vendrá”, señaló.