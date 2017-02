La foto de Beyoncé embarazada rompió récord en Instagram

La cantante estadounidense Beyoncé rompió todos los récords de Instagram gracias a la fotografía con la que anunció que espera gemelos junto a su esposo, el magnate musical Jay-Z.

La imagen superó hasta este jueves 2 de febrero los 8 millones de ‘Me Gusta’, por encima de la marca de los 6,3 millones que tenía desde el año pasado la también artista Selena Gomez, en la que aparece bebiendo un refresco.

Beyoncé dio a conocer a sus 92 millones de seguidores en Instagram la nueva buena, posando de rodillas y frente a un gigantesco arreglo floral en ropa interior, con la cabeza cubierta por un fino y largo velo verde y las manos rodeando su vientre.

“Queremos compartir con ustedes nuestro amor y nuestra felicidad. Hemos sido bendecidos por partida doble. Estamos increíblemente agradecidos de que nuestra familia crezca por dos y les agrademos sus buenos deseos” , escribió.

La diva, de 35 años, y Jay-Z, de 47, que forman una de las parejas más poderosas de la industria musical, son padres de una niña llamada Blue Ivy, nacida en enero de 2012 en Nueva York.

La noticia de su segundo embarazo llega un poco más de nueve meses después de publicar su último disco ‘Lemonade’, en el que da a entender que su marido le engañó con otra mujer. En una de las letras, la cantante da “ el último aviso ” a un hombre infiel, advirtiéndole de que puede perder a su esposa si no cambia de actitud.

El propio Jay-Z aparece al final de la película ‘Lemonade’, que acompañó el lanzamiento del álbum, abrazando a la cantante, en un gesto que fue interpretado como la reconciliación del matrimonio.

El disco competirá el 12 de febrero al Mejor Álbum de Año de los premios Grammy, cuyas nominaciones lidera precisamente Beyoncé. Su embarazo será uno de los principales protagonistas de la entrega de gramófonos, aunque será mucho más evidente en abril durante el festival de Coachella, uno de los más importantes del mundo y que se celebrará en abril en California (oeste de Estados Unidos) .

Poder sobre el escenario Discreta y muy celosa de su intimidad, la artista no ha dudado en hablar públicamente de la difícil situación que vivió al sufrir un aborto espontáneo antes del nacimiento de Blue Ivy, cuyo embarazo anunció en 2011 durante los MTV Video Music Awards.

El latido del corazón del bebé que nunca llegó a tener fue “ la música más bonita ” que jamás ha oído, según contó ella misma. El anuncio de su doble embarazo provocó una avalancha de comentarios en las redes sociales. Twitter registró medio millón de mensajes relacionados con la buena nueva.

Algunos de sus fans afirmaron incluso que la noticia es lo mejor que ha sucedido hasta ahora en 2017 –en referencia al polémico arranque de mandato de Donald Trump en Estados Unidos — . Beyoncé inició su carrera en Houston (Texas) , su ciudad natal, como Beyoncé Knowles, su apellido.

Entre finales de la década de 1990 y principios de los 2000 fue la principal vocalista del grupo Destiny’s Child, con el que alcanzó la fama mundial gracias a temas como Survivor , Say My Name e Independent Woman . Pero su prodigiosa voz y su poder sobre el escenario la llevaron a comenzar su carrera en solitario, plagada de premios con éxitos como Single Ladies , Halo, If I Were a Boy y Drunk in Love .

Junto al rapero y poderoso productor Jay-Z, con el que se casó en 2008, forma una de las parejas más influyentes del panorama musical, con unos ingresos conjuntos que rondan los USD 1 000 millones.

En los últimos años ha compartido su visión política, apoyando sin tapujos la candidatura a las presidenciales de la demócrata Hillary Clinton. El video musical del primer single de ‘Lemonade’, Formation , respalda el movimiento Black Lives Matter contra la violencia policial que afecta a la población afro de Estados Unidos.

Fuente: AFP