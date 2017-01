Publican secretos del pasado de Melania Trump

Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, y días después se publicó en una revista el secreto del pasado que oculta la esposa del mandatario, Melania Trump.

En entrevista con Vanity Fair México, detallaron aspectos de Melania antes de casarse con Trump. Difundieron su verdadero nombre: Melanija Knav. También publicaron el escándalo que dejó en el pueblo de Sevnica, Eslovenia.

Melania no es la responsable de la polémica, sino su papá, Viktor Knavs, quien se inmiscuyó en comercio ilegal y evasión de impuestos en 1976.

La esposa de Trump, al ser consultada sobre dicha controversia, aseguró que “jamás lo investigaron ni tuvo ningún problema. Nuestro pasado está limpio, no tengo nada qué ocultar”, explicó.

El papá de la Primera Dama norteamericana perteneció al Partido Comunista de Eslovenia, fue chofer del alcalde de Hrastnik y después se convirtió en representante de una empresa automovilística estatal.

Además, el suegro de Trump fue acusado de tener un hijo no reconocido con Marija Ciigelnjak (1964), antes de contraer matrimonio con la mamá de Melania.

Por otra parte, y dejando de lado su secreto, Melania ahondó sobe su papel en la Casa Blanca y respondió algunas preguntas sobre si Donald es controlador con ella.

“Nadie me controla. Viajo con mi marido cuando sé que puedo ir y sé que no pasa nada si mi hijo se queda unos días con la servidumbre (…) Donald me apoya mucho. Si le digo: ‘Me voy a dar un baño o me van a dar un masaje’, él no se opone”, reveló Melania.

Con información de TV Notas.