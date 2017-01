Esposa de "El Chapo" habló sobre su matrimonio y Kate del Castillo

Emma Coronel Aispuro, esposa de ‘El Chapo’, contó sobre su amor con el capo mexicano y habló de Kate del Castillo.

De acuerdo con un recuento, realizado por Univisión, sobre la historia entre Coronel y ‘El Chapo’, ambos se conocieron cuando ella era una reina de belleza en México.

Aseguran que fue amor a primera vista cuando Coronel conoció al narcotraficante mexicano de 53 años cuando ella tenía apenas 17. “Nos saludamos. Me invitó a bailar, bailamos y hasta ahí”, dijo ella en entrevista a la cadena de Televisión.

Después de varios meses volvieron a coincidir y ahí comenzó “una bonita amistad”, según Coronel.

Coronel, al ser consultada sobre qué la enamoró de ‘El Chapo’, respondió: “su plática, su forma de ser”.

Aunque ha vivido varios sustos con el Chapo, se expresa bien de él. “Es un excelente ser humano, un excelente padre, un excelente amigo”, aseguró.

Sobre Kate del Castillo

La exreina de belleza no se dejó afectar por los rumores de romance entre su esposo y la actriz mexicana Kate del Castillo, a quien le escribió afectuosos mensajes. “Son cosas [en las] que no me enfoco porque no sé que tan ciertos sean ese tipo de mensajes. Yo no puedo asegurar que los haya escrito”, afirmó.

Sobre el tiempo que ‘El Chapo’ pasó con Del Castillo en la jungla mexicana en el 2016 para supuestamente hablar sobre una película sobre su vida que querían hacer Del Castillo y Sean Penn, Coronel se limitó a decir: “No tengo nada que opinar. El es un adulto y sabe qué hace con su vida. Si quería hacer una película, pues es su vida”.

Con información de People en Español.