Antonella Ponce llega alto con “Headstrong”

Antonella Ponce es una cantante, compositora y actriz ecuatoriana que inicia su carrera musical con mucho éxito en las radios del país, colocando el tema “Headstrong” en el top de las más escuchadas.

El tema “Headstrong” fue lanzado en agosto del año pasado y se colocó en en la lista de los 10 +7 de una reconocida radio del país, al final del año alcanzó en el Top 20 de las 100 mejores canciones del 2016.

“Es sureal para mí, aún no siento que es verdad. Desde pequeña siempre he querido cantar y que mi música empiece a escalar en poco tiempo es sorprendente y estoy muy agradecida, con mis mentores y con el público que escucha mi canción y me ha apoyado en este camino”, dijo.

Antonella empezó a dar muestras de talento a los 3 años, en el coro familiar, y desde entonces empezó su formación en canto, baile y actuación. Actualmente estudia Producción Musical en Clive Davis Institue of Recorded Music en la Universidad NYU y es miembro de la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy) desde el año 2011.

Para este 2017 anunció más música y más colaboraciones.

Dato:

Antonella hizo su debut en la televisión en Teleamazonas, en Club Disney en donde trabajó por 4 años como conductora y actriz.

ANDREA MARTÍNEZ