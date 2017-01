Beckham confesó la verdad detrás de su salida del Manchester United

A poco más de 13 años después de haberse convertido en un “galáctico”, David Beckham habló sobre aquella transferencia al Real Madrid que hizo estallar el mercado de pases en julio de 2003.

De acuerdo con Infobae, Beckham, instalado en Estados Unidos y mientras trabaja en la fundación de su propio club de fútbol, el exjugador inglés dialogó con Radio BBC y sorprendió al contar cómo fueron los días posteriores abandonar el Manchester United.

“Quedé devastado cuando Ferguson, el Manchester, me vendió al Real Madrid”, reveló Beckham quien afirmó que su objetivo no era pasar a la institución blanca: “Mis planes eran retirarme en el Manchester United, pero no me dejaron. El club me vendió a España, al Real Madrid. Para mí fue una conmoción”.

Su llegada a un club como el Real Madrid, a cambio de 40 millones de dólares, no fue suficiente para tapar la tristeza que sentía por abandonar Old Trafford y su depresión aumentó con los días: “Del disgusto estuve tres años sin ver un partido del United”.

Estas revelaciones fueron una sorpresa, ya que el británico jamás había hablado sobre esta situación que ocultó ante la prensa durante tantos años. Sin embargo, aclaró que su etapa en el equipo español fue “muy bonita” y que el problema no era llegar al vestuario del Santiago Bernabéu, sino que era dejar el United.