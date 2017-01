Florinda Meza reveló los secretos más oscuros de "Chespirito"

Florinda Meza sorprendió a sus seguidores durante una entrevista de la cadena Telemundo al revelar cómo empezó su relación con su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños, así como las presuntas infidelidades del actor mexicano.

La recordada Doña Florinda de la serie El chavo del Ocho confesó que “Chespirito” la empezó a cortejar con una flor diariamente, cuando él aún estaba casado. “Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas de pasado muy pesadas: una esposa y seis hijos. Pero aparte era mi jefe y yo decía: ‘Esto no se debe hacer, porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba"”, contó.

Según el portal Infobae, la viuda de Gómez Bolaños indicó también que él tuvo varias aventuras extramatrimoniales.

“Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Hasta lo sermoneaba. Un día en Venezuela veo salir a la camarera arreglándose, abotonándose. Le dije: ‘Pareces burro en primavera, al menos selecciona’. Y me contestó: ‘Ay, es que me lo pidió como favor"”, contó.

Por último, Florinda confesó que una vez “Chespirito” la sorprendió al decirle: “Siento la necesidad de algo, y cómo me gustaría que alguien me besara”. Ella le respondió: “Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?”. Luego de eso, la actriz le pidió no ser una mujer más en su vida, sino “la mujer”.