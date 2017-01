Mazinger Z tendrá película por sus 45 años

Mazinger Z tendrá una adaptación fílmica para celebrar su 45 aniversario.

Toei Animation anunció que la obra de Go Nagai tendrá una nueva película. Sin embargo, no se confirmó si ésta será animada o no, según detalla IGN.

Como parte de la película, la empresa lanzó un nuevo sitio web del proyecto. El título estará presente en el evento AnimeJapan 2017 el 26 de marzo.

El manga de Mazinger Z se publicó en 1972. La serie de TV apareció en el mismo año y se mantuvo hasta 1974, con 92 episodios en total. Además ha tenido otros cuatro animes, nueve cintas y videojuegos.