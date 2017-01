Ed Sheeran presentó su gira por Suramérica

Ed Sheeran dará un concierto en Costa Rica el próximo 6 de junio como parte de su gira mundial que lo llevará por Europa, México, Centro y Suramérica, informó hoy la empresa productora.

La productora Move Concerts anunció hoy que el concierto se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque Viva, ubicado en La Guácima, provincia de Alajuela, unos 25 kilómetros al oeste de San José.

Sheeran, reconocido mundialmente por temas como “Thinking out loud”, “Sing”, “Shape of you” y “Castle on the hill”, publicó en su página las fechas de su gira y Costa Rica es la única parada que realizará en Centroamérica.

En Latinoamérica, el británico también se presentará entre mayo y junio en Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México, este último país con tres conciertos.

Fuente: EFE