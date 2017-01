Mhoni Vidente dice que tiene contacto con Juan Gabriel

So HAPPY to be back on set with @neutrogena for a whole new campaign! Psyched to be part of the family for more years ❤❤ and excited to share with you all the new products 😁Feliz de estar de nuevo con @neutrogena para mis nuevas campañas! Encantada de ser su imagen por más años!! Y emocionada de compartirles sus nuevos productos !

A photo posted by ••• Eiza ••• (@eizagonzalez) on Jan 12, 2017 at 1:08pm PST