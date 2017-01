Hija de Michael Jackson confiesa que fue agredida sexualmente

La hija del Rey del Pop, Michael Jackson, Paris Jackson, reveló en una entrevista con la revista estadounidense Rolling Stone que fue agredida sexualmente a los 14 años.

“No quiero dar muchos detalles, pero fue una experiencia muy desagradable”, dijo la joven de 18 años, quien recientemente alborotó las redes sociales con candentes fotos en bikini. “Fue muy difícil para mí, en el momento no se lo conté a nadie”.

Durante la reveladora conversación, Jackson contó que se trató de suicidar a los 15 años. “Fue el odio a mi misma, mi poca autoestima. Pensaba que no podía hacer nada bien”.

El salir con malas compañías empeoró su depresión. “[Salí] con mucha gente mayor y que hacían muchas cosas locas”, dijo. “Estaba haciendo cosas que [chicos de mi edad] no debían hacer. Traté de crecer muy rápido y la verdad es que no era una persona muy agradable”.

Aquellos malos tiempos son cosa del pasado. Paris terminó el colegio en una escuela terapéutica en Utah y hoy en día está incursionando en la actuación y el modelaje. “Algunos piensan que soy fea y otros no, pero cuando estoy modelando me olvido de mis problemas de autoestima y me siento bonita”.