"La La Land" arranca la carrera hacia los Óscar con la fuerza de "Titanic"

El musical “La La Land”, una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles, California, arrancó hoy la carrera hacia los Óscar con la misma fuerza que “Titanic” (1997) y que “All About Eve” (1950), todas ellas con la misma cifra récord de 14 nominaciones.

El filme aspira a llevarse la estatuilla en los campos de mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía (Linus Sandgren), mejor vestuario (Mary Zophres), mejor montaje (Tom Cross) y mejor canción original (por “Audition, The Fools Who Dream” y “City Of Stars”).

“La La Land”, “Moonlight”, “Manchester by the Sea”, “Arrival”, “Fences”, “Hidden Figures”, “Lion”, “Fences”, “Hell or High Water” y “Hacksaw Ridge” son las aspirantes al premio de mejor película en la 89 edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 26 de febrero en el Teatro Dolby, de Los Ángeles.

“La La Land” cuenta la historia de Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz, y Sebastian (Ryan Gosling), un entregado músico de jazz, quienes se conocen en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños.

Otras cintas con grandes opciones son la historia de ciencia ficción “Arrival” y el drama independiente “Moonlight”, con ocho candidaturas cada una.

Un escalón por debajo se quedaron la bélica “Hacksaw Ridge”, el regreso por todo lo alto tras las cámaras de Mel Gibson, y la intimista “Manchester by the Sea”, con seis nominaciones cada una, informa EFE.

Gibson, que de esta manera ve absueltos sus pecados por la industria, luchará por el Óscar al mejor director junto a Denis Villeneuve (“Arrival”), Kenneth Lonergan (“Manchester by the Sea”), Barry Jenkins (“Moonlight”) y Chazelle.

Estos son los nominados a la 89ª entrega de los premios Óscar 2017: