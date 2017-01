Justin Bieber criticó al nuevo novio de Selena Gomez

Aunque al principio optó por guardar silencio y no referirse al romance de Selena Gomez con Abel Tesfaye, más conocido como “The Weeknd“, el cantante Justin Bieber finalmente habló sobre el nuevo novio de su ex.

El canadiense estaba saliendo de un restaurante en West Hollywood cuando un paparazzi de TMZ lo siguió hasta su vehículo.

“Justin, seré rápido, ¿puedes escuchar una canción de The Weeknd?”, preguntó el reportero. “Claro que no, esa mie… es mala”, fue la respuesta de Bieber.

La semana pasada Gomez fue captada besando a The Weeknd tras una cena romántica en Los Ángeles. El intérprete de “Starboy”, de 26 años, recientemente terminó su noviazgo con la modelo Bella Hadid, de 19.