Chris Jericho cantó con Metal Allegiance

El pelador de la WWE Chris Jericho se subió al escenario junto a la súper banda Metal Allegiance y cantó el tema “Peace Sells”.

Su interpretación de la famosa canción de Megadeth quedó registrada en un video compartido en YouTube.

Jericho, figura de la empresa de entretenimiento, estuvo presente en el concierto que ofreció Metal Allegiance el viernes 20 de enero.

El luchador, incluso, se metió entre el público en determinados pasajes del recital, según se ve en el video publicado en la cuenta de YouTube Loudwire

Mike Inez (Alice In Chains), Carla Harvey (The Butcher Babies), Eddie Hermida (Suicide Silence), Phil Demmel (Machine Head), Mikkey Dee (ex-Motorhead) y Billy Sheehan (The Winery Dogs) estuvieron presentes en el concierto.

El evento de Metal Allegiance, “Tribute to Fallen Heroes”, se llevó a cabo en Anaheim, California, reseña El Comercio de Perú.

Entre otras informaciones, Chris Jericho se convirtió en nuevo campeón de los Estados Unidos de WWE tras derrotar a Roman Reigns hace una semana.