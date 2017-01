El triste final de la historia de amor de "El Chavo del 8" con "Pati"

“Pati” era la niña que dejaba a “El Chavo del Ocho”, simplemente, en las nubes, pero ¿qué pasó con la pequeña que también le gustaba a “Quico”?

Es que el rol de la actriz Ana Lilian de La Macorra nunca tuvo un desenlace claro en la serie de TV.

Sin embargo, Roberto Gómez Bolaños habló de esto en el libro “El Diario de El Chavo del Ocho”, en el que contó qué sucedía con la bella “Pati”.

A continuación destacan las líneas en que el comediante -bajo su clásico papel- se refiere a “Pati” en el mencionado libro. Este texto fue lanzado al mercado en el año 1995 y hoy está cobrando gran relevancia por los datos que reveló sobre el destino que enfrentaron los integrantes de la vecindad. Todo esto nunca se mostró en la pantalla.

Pati ya no va a la escuela. Creo que su familia se fue a vivir a otro lugar y cargaron con ella. Pero yo no sé dónde estará ese otro lugar.

¿Dónde estará Pati?

¿Qué estará haciendo?

Ahora hay otra niña que se sienta en la misma banca donde antes se sentaba Pati. ¡Pero qué diferencia!

Además: a mí no me parece bien que llegue alguien y ocupe el lugar de Pati. Por eso la quité de ahí.

Luego supe que fue el Profesor Jirafales quien puso a la otra niña en ese lugar. Pero para poner eso, mejor no hubiera puesto nada”.

De esta manera, se sabe que de un día para otro, “Pati” dejó de estar en la vida de “El Chavo del Ocho” y de compartir con el niño en la escuela y en la vecindad, pero lo más sorprendente es que luego de un tiempo, él la olvidó para siempre:

“Noño regresó de vacaciones y me contó que se encontró a una niña que se llama Patricia Jiménez, la cual me mandaba muchos saludos, pero no recuerdo de quién se trata”.