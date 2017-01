Memes de la toma de posesión de Donald Trump

Donald Trump juró este mediodía en Washington DC como nuevo presidente de los Estados Unidos y ejercerá sus funciones hasta enero de 2021.

Trump es el presidente número 45 de Estados Unidos y eso generó una ola de memes que circulan por internet.

Algunos de los memes hacen referencia también al presidente saliente Barack Obama, reseña RT en Español.

I'm so sad for my country right now ….. #TrumpInauguration #Inauguration #investituretrump pic.twitter.com/kjkdoMOXu7

First picture shows the turnout for @BarackObama’s #inauguration in 2009, and that of @realDonaldTrump right now. pic.twitter.com/Ht1mAG2j9P

— Ruwayda Mustafah (@RuwaydaMustafah) January 20, 2017