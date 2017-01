Adele volverá a cantar en los Grammy

Adele volverá a cantar en la ceremonia de entrega de los premios más codiciados en la industria musical, el próximo 12 de febrero en Los Ángeles, EEUU.

El año pasado, la presentación de Adele en los premios Grammy se vio empañada por problemas técnicos.

La Academia de la Grabación, organizadora de la gala, anunció este viernes la presencia de Adele en la ceremonia, dos días después de informar que John Legend y Metallica también estarán en el escenario.

CONFIRMED: Ten-time GRAMMY winner and current nominee @Adele is set to take the #GRAMMYs stage Feb. 12 🎤 #BelieveInMusic pic.twitter.com/e8uNf7qNTQ

— Recording Academy (@RecordingAcad) January 20, 2017