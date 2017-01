Kim Kardashian y Kendall Jenner, ¿actrices de cine?

Kim Kardashian y Kendall Jenner, famosas por el reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’ ahora pretenden dejar la pantalla chica y debutar en el cine y así convertirse también en estrellas Hollywood con la entrega de la película Ocean’s Eight.

La empresaria de 36 años y la modelo de 21, fueron captadas el pasado lunes en Nueva York en el set de la película, la esperada cinta de acción que es parte de la franquicia de ‘Oceans Eleven’, esta vez protagonizada por mujeres.

Ocean’s Eight es dirigida por Gary Ross y protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway y Rihanna.

Kim y Kendall fueron fotografiadas en reveladores vestidos blancos con detalles de encaje y transparencias.

Fuente: MTV LA