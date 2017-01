Lista agenda del Festival Ecuador Jazz

Del 8 al 12 de febrero, Quito será sede de la XIII edición del Ecuador Jazz, organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre.

La programación invita a celebrar las distintas posibilidades de este apasionante género, con ciclos de cine, una muestra fotográfica, el tercer Encuentro Internacional de Periodismo y Gestión Cultural, así como jam sessions y conciertos con músicos que transpiran genialidad.

Esta edición contará con tres de las figuras centrales del jazz mundial contemporáneo. Desde Francia, el legendario baterista de Fela Kuti y creador del afrobeat, Tony Allen; de Estados Unidos, el aclamado guitarrista y compositor Bill Frisell; y el compositor y pianista Jason Lindner, quien colaboró en el último disco de David Bowie.

El festival también contará con destacados actos latinoamericanos como Ángel Parra Trio, agrupación emblemática de jazz latino; Melissa Aldana, renombrada saxofonista chilena junto a un quinteto conformado por músicos ecuatorianos; al igual que el reconocido guitarrista brasilero Guinga.

De Ecuador estarán exponentes reconocidos como: Hipsteria, Koyari, Luis Regidor Quartet, The Claudia Martínez Jazz Project, Afrocolombian Jam, Babel Quintet y VIO Trío.

Localidades

Las entradas y los abonos ya están a la venta en Ticketshow y boletería del Teatro. Tienen un precio de 15, 30 y 40 dólares. Por la compra del abono, recibirán el 15% de descuento.

Presentaciones:

Miércoles 8 de febrero

Hipsteria (Ecuador)

Now vs Now (EE.UU)

Jueves 9 de febrero

Koyari (Ecuador)

Tony Allen Quartet (Nigeria/Francia)

Jam Session: Luis Regidor Quartet

Viernes 10 de febrero

Melissa Aldana Home Quintet (Chile/Ecuador)

Guinga y Mônica Salmaso con Nailor Proveta (Brasil)

Jam Session: VIO Trío

Sábado 11 de febrero

The Claudia Martínez Jazz Project (Ecuador)

Bill Frisell Trio (EE.UU)

Jam Session: Afrocolombian Jam

Domingo 12 de febrero

Babel Quintet (Ecuador)

Ángel Parra Trío canta a Violeta Parra (Chile)