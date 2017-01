"Lady Mala Paga", mujer deudora que exhiben en redes

Luego de que en redes sociales se hiciera famosa ‘Lady Carolina’, la chica que presuntamente engañó a su novio, ahora se ha viralizado ‘Lady Mala Paga’. Así fue bautizada una mujer que se negó a cancelar una deuda y fue publicado en internet.

Una joven prestamista decidió grabar y publicar un video en el que aparece cobrándole dinero a una de sus deudoras y esta se niega a pagarle.

Cuando el clip comenzó a divulgarse en redes, internautas la tildaron de cínica y hasta la llamaron ‘Lady Mala Paga’.

La joven prestamista publicó el video porque, al parecer, le ha pedido su dinero a la deudora en varias oportunidades y no consigue una respuesta positiva.

En el video publicado en la cuenta de Youtube Mundo Viral, se observa cuando la joven le dice a su deudora “no seas mala paga María”, y la mujer le contesta que “cada quién es como es”.

La prestamista continúa: “yo quiero fecha para que me des mi abono”, pero la deudora le comenta que no tiene fecha para cancelarle porque no sabe “cuando me va a ir bien”.

Fuente: TV Notas.