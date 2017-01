Ashton Kutcher respondió a denuncia de Natalie Portman

Luego de que Natalie Portman hiciera pública la gran brecha salarial a la que se enfrentó en la película Amigos con derechos (2011) respecto de su coestrella en la pantalla grande, Ashton Kutcher levantó la voz y apoyó a su colega

Por medio de su cuenta de Twitter, el marido de Mila Kunis dijo sentirse orgulloso de la ganadora del Oscar por haber hablado del tema en la prensa.

“Estoy muy orgulloso de Natalie y de todas las mujeres que luchan por disminuir la diferencia salarial de género”, escribió Kutcher.

So proud of Natalie and all women who stand up for closing the gender pay gap! https://t.co/AV1uYY6KIe

— ashton kutcher (@aplusk) January 11, 2017