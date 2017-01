Eiza González sufrió accidente

El 13 de enero, Eiza González sufrió un accidente automovilístico. Por suerte, la actriz no sufrió lesiones. Esta información la publicó a través de sus redes sociales.

Las imágenes del vehículo las compartió Eiza a través de su cuenta en Twitter. El accidente fue tan fuerte que el auto quedó con los vidrios rotos.

“Choque 🙁 Algunos rasguños y moretones, pero bien. El coche no sobrevivió”, fue el mensaje de Eiza, donde dejó claro que por fortuna su salud no se vio afectada después de este percance, reseña TV Notas.

Some scrapes and bruises but fine. Car didn't survive lol 🚗❌👎🏽

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 14, 2017