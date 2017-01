Prisión Break regresa a las pantallas en abril

Prison Break vuelve a la televisión con su quinta temporada el próximo 4 de abril . La cadena FOX informó que volverá a emitir la serie protagonizada por Wentworth Miller y Dominic Purcell. Esta producción que consta de diez episodios grabados en Marruecos.

La primera transmisión de la exitosa serie fue en 2005 y permaneció en el aire hasta el 2009, cuando se emitió su cuarta temporada, que llevó a sus espectadores un final un tanto triste. Esta nueva temporada llena de expectativas -y mucha ansiedad, claro- a los fanáticos que tiene en todo el mundo.

La cadena norteamericana reveló las fechas de estreno de las otras ficciones que debutarán este año en su señal. Making History, una comedia sobre viajes en el tiempo, llegará a la pantalla chica el 5 de marzo, al igual que el regreso de The Last Man on Earth.

Asimismo, Shots Fired, un drama que trata sobre las peligrosas consecuencias de los tiroteos y los actos de violencia vinculados a los conflictos raciales, podrá verse a partir del 22 de marzo. El mismo día que marcará el regreso de Empire.

Fuente: Infobae