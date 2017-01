Estos son los favoritos para ganar los Globos de Oro 2017 en cine

“Solo puede quedar uno”. Si fueran los Oscar así sería en el apartado de mejor película (nunca se ha producido un ex aequo), pero tratándose de los Globos de Oro, que se concederán hoy 8 de enero serán dos los largometrajes que se harán con el premio gordo, el de mejor drama y el de mejor comedia o musical, en el apartado de cine.

Seguro que al menos alguna sorpresa habrá, pero hay ganadores que están cantados. Y nunca mejor dicho. En la 74ª edición de los Globos de Oro, que conceden los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood y que servirán de termómetro de cara a lo que pueda suceder en los Oscar, se perfila una clara favorita… y a ritmo de “La La La…”… ¿será también la que se lleve a casa más Globos de Oro?

Mejor comedia o musical

Nominadas: La ciudad de las estrellas (La La Land), Deadpool, 20th Century Women, Sing Street y Florence Foster Jenkins.

¿Cuál ganará? La ciudad de las estrellas (La La Land) de Damien Chazelle.

¿De qué me suena? Desde que se presentó mundialmente el 31 de agosto del año pasado en el Festival de Venecia lleva acumulados más de un centenar de premios.

¿Su principal rival? No tiene rival (vale, está Deadpool, pero los críticos estadounidenses se decantarían por otra película más modesta como posible sorpresa: 20th Century Women).

Mejor drama



¿Cuál ganará? Moonlight de Barry Jenkins.Nominados: Hasta el último hombre, Comanchería, Lion, Manchester frente al mar y Moonlight.

¿De qué me suena? Si La La Land lleva más de un centenar de galardones, Moonlight no solo es la que mejores puntuaciones ha obtenido por parte de la prensa especializada si no que lleva más de 120 premios.

¿Su principal rival? Tiene una gran rival, y es Manchester frente al mar. De hecho, las casas de apuestas incluso se decantan por esta segunda como ganadora.

Mejor dirección



¿Quién ganará? Damien Chazelle por La ciudad de las estrellas (La La Land).Nominados: Mel Gibson por Hasta el último hombre, Tom Ford por Animales nocturnos, Barry Jenkins por Moonlight, Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar y Damien Chazelle por La ciudad de las estrellas (La La Land)

¿De qué me suena? Apasionado del cine y de la música. Dio la campanada con su segundo largometraje (Whiplash, 2014), y que fue prácticamente el primero porque su ópera prima (Guy and Madeline on a Park Bench) no la vio nadie. Y aprovechó para comentarles que si aún no han visto Whiplash no saben lo que se están perdiendo.

¿Su principal rival? Otro Globo de Oro cantado, pero a bastante distancia le sigue, como posible ganador, Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar.

Mejor actriz dramática



¿Quién ganará? Natalie Portman por Jackie.Nominadas: Amy Adams por La llegada, Jessica Chastain por Miss Sloane, Isabelle Huppert por Elle, Ruth Negga por Loving y Natalie Portman por Jackie.

¿De qué me suena? ¡Ah! ¡Natalie!… con doce añitos debutó en El profesional (lo mejor que ha hecho Luc Besson), reina Padmé Amidala en Star Wars, la heroína de V de Vendetta, Oscar como mejor actriz por Cisne negro y mucho más.

¿Su principal rival? Teniendo en cuenta lo que gustan los biopics allí en Hollywood (Y Natalie Portman interpreta a Jacqueline Kennedy Onassis) es la clara favorita, pero Isabelle Huppert se merece todos los reconocimientos y, Amy Adams… este año también. Yo votaría a las tres.

Mejor actor dramático



¿Quién ganará? Casey Affleck por Manchester frente al mar.Nominados: Casey Affleck por Manchester frente al mar, Joel Edgerton por Loving, Andrew Garfield por Hasta el último hombre, Viggo Mortensen por Captain Fantastic y Denzel Washington por Fences.

¿De qué me suena? El hermano pequeño de Ben Affleck mereció el Oscar, como secundario, por El asesinato de Jesse James (2007), y ese mismo año protagonizó Adiós pequeña, adiós, y que dirigió su mismo hermano. Nos olvidaremos que, como director, fue cómplice de ese Joaquin Phoenix raruno del (falso) documental I’m Still Here.

¿Su principal rival? Manchester frente al mar está gustando mucho, pero por allí está Un Denzel Washington que también podría llevarse el premio gordo, en cuanto a actor principal en drama. Además, Fences posee una de esas mezclas irresistibles en Hollywood: historia de autosuperación, relaciones familiares, tensiones raciales y béisbol.

Mejor actriz en comedia o musical



¿Quién ganará? Emma Stone por La ciudad de las estrellas (La La Land).Nominadas: Annette Bening por 20th Century Women, Lily Collins por Rules Don’t Apply, Hailee Steinfeld por The Edge of Seventeen, Emma Stone por La ciudad de las estrellas (La La Land) y Meryl Streep por Florence Foster Jenkins.

¿De qué me suena? Otra que no necesita presentación. Por cierto, ¿han oído alguna vez su maravillosa y sensual voz ronca en versión original?

¿Su principal rival? Emma Stone… es decir, no tiene (y Meryl Streep no cuenta porque más que una nominada, sea en los Globos de Oro o en los Oscar, Meryl es una “categoría” en sí misma).

Mejor actor en comedia o musical



¿Quién ganará? Ryan Gosling por La ciudad de las estrellas (La La Land).Nominados: Colin Farrell por Langosta, Ryan Gosling por La ciudad de las estrellas (La La Land), Hugh Grant por Florence Foster Jenkins, Jonah Hill por Juego de armas y Ryan Reynolds por Deadpool.

¿De qué me suena? El joven galán de El diario de Noa (2004) creció y volvió a cautivar luciendo poses y melancolía, y palillo en la boca, con Drive (2011). Para partidarios proGosling y detractores, este 2017 tendremos otra gran ración de Ryan Gosling en Blade Runnmer 2049.

¿Su principal rival? A una distancia considerable, allí asoma como posible segundo favorito Jonah Hill por Juego de armas (aunque sé que muchos votarían por otro Ryan como ganador…).



Mejor actor de reparto



¿Quién ganará? Mahershala Ali por Moonlight.Nominados: Mahershala Ali por Moonlight, Jeff Bridges por Comanchería, Simon Helberg por Florence Foster Jenkins, Dev Patel por Lion y Aaron Taylor-Johnson por Animales nocturnos.

¿De qué me suena? Estuvo en Los juegos del hambre – Sinsajo, en las dos partes, pero lo suyo es la televisión: el villano “Cottonmouth” en Luke Cage o Remy Danton en House of Cards.

¿Su principal rival? Parece otro clarísimo favorito. Aunque el gran Jeff Bridges por Comanchería (Hell or High Water) también sería una estupenda elección.

Mejor actriz de reparto



¿Quién ganará? Viola Davis por Fences.Nominadas: Viola Davis por Fences, Naomie Harris por Moonlight, Nicole Kidman por Lion, Octavia Spencer por Figuras ocultas y Michelle Williams por Manchester frente al mar.

¿De qué me suena? Es su quinta nominación en los Globos de Oro (la tercera en el apartado de cine). También ha tenido dos candidaturas, como mejor secundaria, en los Oscar por Criadas y señoras (The Help, 2011) y La duda (Doubt, 2008). Pero si además han visto Escuadrón suicida, recuerden que era la implacable y decidida Amanda Waller que reclutaba a toda esa panda de (anti)superhéroes.

¿Su principal rival? Michelle Williams por Manchester frente al mar.

Mejor guion



¿Cuál ganará? Manchester frente al mar (Kenneth Lonergan).Nominados: La ciudad de las estrellas. La La Land (Damien Chazelle), Animales nocturnos (Tom Ford), Moonlight (Barry Jenkins), Manchester frente al mar (Kenneth Lonergan) y Comanchería (Taylor Sheridan).

¿De qué me suena? Cine de autor en estado puro entre los nominados donde el director también es el autor del guion (a excepción de Comanchería). El neoyorquino Kenneth Lonergan no es que se prodigue demasiado (estuvo en los guiones de Gangs of New York o Una terapia peligrosa), y también le llovieron premios en su debut como director, Puedes contar conmigo (You Can Count on Me), aunque de eso ya haga más de dieciséis años.

¿Su principal rival? El guion del propio Barry Jenkins por Moonlight y, cómo no, el de Damien Chazelle por La ciudad de las estrellas (La La Land).

Mejor banda sonora original



¿Cuál ganará? La ciudad de las estrellas. La La Land de Justin Hurwitz.Nominadas: Moonlight (Nicholas Britell), La ciudad de las estrellas. La La Land (Justin Hurwitz), La llegada (Jóhann Jóhannsson), Lion (Dustin O’Halloran y Hauschka) y Figuras ocultas (Hans Zimmer, Pharrell Williams y Benjamin Wallfisch).

¿De qué me suena? Compositor y también guionista, Justin Hurwitz solo ha creado tres bandas sonoras musicales para la gran pantalla y las tres para películas de Damien Chazelle. La La Land está inspirada en la música de la Nouvelle Vague de los años 60, sobre todo en Los paraguas de Cherburgo o Las señoritas de Rochefort, ambas de Jacques Demy.

¿Su principal rival? Aunque La La Land tenga muchos números, destacan Jóhann Jóhannsson por La llegada y Nicholas Britell por Moonlight.

Mejor canción original





¿Cuál ganará? How Far I’ll Go (Vaiana).Nominadas: Can’t Stop the Feeling (Trolls), City of Stars (La ciudad de las estrellas. La La Land), Faith (¡Canta!), Gold (Gold) y How Far I’ll Go (Vaiana).

¿De qué me suena? Voz de Auli’i Cravalho en la versión original en inglés, y también interpretada por Alessia Cara en los títulos de crédito finales. En español la canta María Parrado bajo el título de Qué hay más allá.

¿Su principal rival? Naturalmente, la canción de La La Land: City of Stars.

Mejor largometraje de animación



¿Cuál ganará? Zootrópolis de Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush.Nominados: Kubo y las dos cuerdas mágicas, Vaiana, La vida de Calabacín, ¡Canta! y Zootrópolis.

¿De qué me suena? Exitazo en taquilla, también de crítica a cargo de un trío de realizadores que han estado en Bolt o Enredados (Byron Howard), ¡Rompe Ralph!, Futurama o incluso en Los Simpson (Rich Moore) e implicado en el proceso creativo de Big Hero 6 o como coguionista de Vaiana en el caso de Jared Bush.

¿Su principal rival? La competencia es dura en este apartado. La mayoría de largometrajes seleccionados también han gustado muchísimo a la prensa especializada. Nada en contra de Vaiana (ni contra ¡Canta!), pero apostemos también por las posibles sorpresas de La vida de Calabacín o Kubo y las dos cuerdas mágicas.

Mejor película de habla no inglesa



¿Cuál ganará? Toni Erdmann de Maren Ade.Nominadas: Divinas (Francia), Elle (Francia), Neruda (Chile), El Viajante (Irán) y Toni Erdmann (Alemania).

¿De qué me suena? El reconocimiento internacional le llega a Maren Ade a los 40 años. Solo tres largometrajes como directora (Entre nosotros, de 2009, el único estrenado en nuestras pantallas antes de Toni Erdmann). Es guionista y también productora (por ejemplo, de la trología moderna de Las mil y una noches del portugués Miguel Gomes).

¿Su principal rival? Sería toda una sorpresa que no ganara Toni Erdmann, pero con bastantes pocas posibilidades, Elle o El viajante despuntan como sus principales rivales.