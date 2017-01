Esta mexicana es la reina de las "chicas Disney"

Karol Sevilla regresó este 3 de enero a Argentina, para seguir con las grabaciones de la nueva temporada de la serie Soy Luna de Disney. La actriz estuvo unos días de vacaciones en México para estar con la familia y amigos, “además estoy comiendo de todo”, comentó durante la entrevista con Metro.

“Estamos en la grabación de la segunda temporada y ya queremos hacer otra. Hace mucho que no venía a ver a mi familia en vacaciones, esto me ayuda a tener los pies bien plantados sobre la tierra”.

Su vida se rige por el trabajo que hace para Disney y aprovecha el gran fenómeno que se ha convertido el personaje de Luna por todo el mundo.

“La verdad es muy lindo, he tenido la oportunidad de viajar a otros países este año, he conocido muchas culturas y es lo que me gusta de mi trabajo. Está muy grueso lo que pasa, cuando recién empezó a salir la serie abrí mis redes sociales, y vi que había fans de Brasil y Portugal. Es agradable saber que les gusta nuestro trabajo, que hagan tantos club de fans y es bonito poder llegar a los corazones de las personas de diferentes países”, señaló la joven.

Se viene la segunda temporada estamos grabando muchísimo, la serie se viene con todo, desde cosas, historias y personajes nuevos. Se estrenará en 2017, pero aún no tiene fecha de estreno”.

Para la joven mexicana, el proyecto le ha dado un crecimiento a nivel personal y profesional.

“Luna es increíble, cada que puedo agradezco que me hayan dado la oportunidad de interpretar un personaje tan lleno de vida, y mensajes buenos. Yo he aprendido mucho de Luna, junto con ella, he crecido tanto, que ya me encariñé con ella; además he aprendido a vivir de manera independiente”.

Un personaje universal

Karol confesó que es una doble responsabilidad hacer un personaje que llega a millones de personas, porque sin querer se convierte en un referente o modelo.

“La verdad, al tomar este proyecto sabia lo que implicaba ser un ejemplo para niñas y niños. Soy una chica Disney, soy muy tranquila, la verdad no se pueden preocupar los padres porque soy buena persona (risas); a veces si te ponen a pensar de toda la responsabilidad que implica ser una figura publica (…), si haces las cosas bien, los seguidores también lo hará.. Cada mensaje que de, es lo que ellos tomaran, es lindo pero también es fuerte”.

Camila Fernández grabó una participación especial en la segunda temporada de la serie juvenil de Disney Channel, que saldrá al aire en el primer semestre de 2017.

“Camila Fernández, nos hizo pasarla muy bien y vamos a estar juntas en algunas escenas. Es una persona muy humilde, además canta hermoso, y la verdad muy contenta de que haya ido al estudio, fue una experiencia muy grata”.

Gabriela Acosta/ Metro World News