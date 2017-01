Robbie Williams responde a críticas por desinfectarse su mano tras tocar a fans

Robbie Williams se pronunció a través de sus redes sociales tras la ola de críticas que recibió por haberse desinfectado la mano luego de tocar a sus fans.

A través de un video publicado en su cuenta en Instagram, el cantante envió un contundente mensaje por los duros comentarios que recibió.

En el clip aparece Williams saludando a su esposa, Ayda Field Williams, y al despedirse de ella uso el gel desinfectante con un gesto de desagrado.

“Dejando la pizarra limpia para 2017”, publicó el artista acompañado del video, reseña RPP.

El hecho que protagonizó el cantante se produjo durante su concierto en el Central Hall Westminster de Londres al desinfectarse las manos en el escenario inmediatamente después de saludar al público.

A video posted by Robbie Williams (@robbiewilliams) on Jan 2, 2017 at 12:06pm PST

Robbie Williams there anti bac gelling after an encounter with the general public. Highlight of 2017 pic.twitter.com/tntzslvULO

— Paul Edwardson (@PauloMenace) January 1, 2017