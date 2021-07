Las fotos más impactantes de la influencer Sofía Cheung, quien murió tratando de tomarse una selfie en una cascada

La influencer Sofía Cheung tenía 32 años falleció el fin de semana al intentar tomarse una selfie en una cascada. Su pasión era tomarse impactantes fotos en los lugares más hermosos del planeta. Lo hacía desde las alturas de las montañas y acantilados. Todas estas imágenes fueron compartidas en su cuenta de Instagram, pero ya no habrán más luego de este fatal desenlace.

La tragedia de la joven influencer se dio en el punto más alto del parque Ha Park Lai, de Hong Kong, China. El reporte policial indica que el pasado viernes Sophia llegó junto a un grupo de amigos hasta el parque. Luego de unas horas decidieron subir hasta un punto llamado Pineapple Mountain, el más alto en todo el lugar.

Justo allí la joven se acercó hasta la cascada del río Tsing Dai, con el objetivo de tomarse una selfie desde las alturas. No obstante, resbaló en una de las rocas y tuvo una caída de cinco metros.S us acompañantes rápidamente llamaron a los servicios de emergencia del parque, pero ellos no pudieron hacer mucho por salvar la vida de la influencer.

Estas son sus fotos más impactantes:

En esta foto se le observa sosteniéndose solamente con sus manos desde el saliente de una quebrada a gran altura.

En su feed se podía ver posando en la punta de Nei Lak Shan, la octava más alta de su país, y en la cumbre de Ngong Ping, detallado por expertos como un lugar de difícil acceso.