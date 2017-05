Así luce ahora la niña de "Una esposa de mentira"

Maggie Murphy (Bailee Madison) interpretó a la niña que deseaba ser actriz y por ello fingía un extraño acento español y Griffin Gluck era un niño que solo quería conocer y nadar con los delfines. Ellos eran hijos de Katherine Murphy (Jennifer Aniston), quien después de varias situaciones encontró el amor con el Dr. Daniel Maccabee (Adam Sandler)

La pequeña actriz se ha convertido en una hermosa joven de 18 años y luce muy bella.

Ha participa en varios proyectos como: “Offer and Compromise” y “Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket” y ha tenido papeles importantes en grandes producciones en Hollywood.

smile through the rainy days 💗 Una publicación compartida de Bailee Madison (@baileemadison) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 1:13 PDT

