Al New Chevrolet Tahoe, el icónico modelo de Chevrolet evoluciona el concepto de elegancia en los SUVs del país

La marca preferida de los ecuatorianos presentó al mercado la nueva generación de Tahoe, un SUV que llega a complementar su estrategia de SUVs con una serie de elementos innovadores y estilo único en su segmento.

Este modelo icónico de la marca y con un fuerte legado en la industria, llegan con un paquete de lujo muy avanzado, complementado por características Off Road, que permiten generar una experiencia inigualable en la conducción en la ciudad y fuera de ella, sumado a una avanzada tecnología y seguridad, sin dejar de lado el confort a que estos modelos nos tienen acostumbrados.

“All New Chevrolet Tahoe se destaca por su versatilidad y elegancia, con este lanzamiento nos reafirmamos como una marca de posibilidades, gracias a que cuenta con el mayor rango de oferta de SUV´s en el país, incluyendo este modelo de altas prestaciones. Este vehículo llega al mercado con un diseño totalmente renovado y con características de lujo sumado a prestaciones Off Road, entregando innovadoras herramientas tecnológicas, de seguridad, diseño y mayor espacio, que lo hacen referentes en su categoría”, comentó Oswaldo León, Gerente de Mercadeo de Chevrolet Ecuador.

Performance Inigualable

All new Tahoe se presenta en el país con un equipamiento totalmente preparado para brindar momentos de otro nivel, gracias a su potente motor de 5.3L V8 que tiene una potencia de 355 HP y 519 Nm. Este motor incorpora innovadoras tecnologías como el sistema Start/Stop, Dynamic fuel management system (Que desactiva la inyección de hasta 6 cilindros si la demanda de potencia así lo requiere), inyección directa y apertura de válvulas variable, elementos que elevan el desempeño y permiten una importante mejora en consumo de combustible.

Renovado Diseño y Comodidad para todos

All New Tahoe, ofrece un renovado y sofisticado diseño, que incluye un paquete deportivo y de alto performance Z71, con acabados de lujo en su atractiva grilla cromada negra, ganchos de tiro rojo, protector de cárter delantero y juego de aros de 20’’ BI-Tono con neumáticos all terrain de perfil alto. All New Tahoe tiene mejores dimensiones para el desempeño fuera de pista, al incluir despeje de 204mm del suelo, ángulos de ataque de 22,7° y ángulo de salida de 19,5°, diseño y dimensiones que hacen de Tahoe un vehículo totalmente preparado para una confortable conducción en cualquier tipo de camino.

Este SUV llega con mejores dimensiones en comparación con su versión anterior y frente a los demás modelos del segmento, entregando un mayor espacio interior y comodidad para los pasajeros. Su tercera fila de asientos con fondo plano entrega 10cm más de espacio que su antecesor, para una mayor comodidad de los pasajeros. Su maletero detrás de la tercera fila también crece un 30% en volumen de carga que su generación anterior, alcanzando 3.480 litros de capacidad con asientos abatidos hasta el espaldar de la primera fila.

En el exterior, All New Tahoe incorpora un conjunto óptico que brinda un look imponente, con luces de posicionamiento DRL LED y focos de proyección LED con Intellibeam (Que ajusta el nivel de luz en función de el entorno en el que se encuentre, reduciendo el riesgo de accidentes). Sus espejos exteriores son eléctricos, calefaccionados, abatibles eléctricamente y en su diseño se destaca su techo corredizo para una mayor experiencia de libertad.

Este modelo se destaca por ofrecer máxima comodidad para sus 8 ocupantes, con asientos para conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 10 posiciones, calefaccionados y con paquete de memoria en asiento de conductor. En su segunda fila cuenta con asiento de banca calefaccionado, que además posee un abatimiento eléctrico para un fácil acceso a la tercera fila, así como también ofrece opciones de deslizamiento, reclinación y abatimiento manual, entregando mayor versatilidad de ajustes. En su tercera fila sus asientos son abatibles manual y eléctricamente, y pueden ser controlados desde el maletero o desde el panel superior del conductor.

Para una completa ventilación de todos sus ocupantes y un ajuste independiente entre conductor, pasajero y las filas posteriores, Chevrolet Tahoe llega con un sistema de aire acondicionado con climatizador y tri-zona: asiento del conductor, asiento del pasajero y asientos posteriores.

Máxima seguridad para sus ocupantes

All New Chevrolet Tahoe cuenta con el mejor equipamiento en términos de seguridad, con la incorporación de OnStar, un servicio único de Chevrolet que otorga un nivel superior de seguridad y emergencia, con asistencia 24/7 para servicios de respuesta automática de colisión en caso de accidente, asistencia de recuperación en caso de robo, y muchos otros beneficios a los que se accede tan solo presionando un botón.

Así mismo, ofrece múltiples alertas de seguridad y asistencia. Incorpora 7 airbags, control de estabilidad y tracción, asistencia de frenado de emergencia, asistente de arranque en pendiente y control de descenso, elementos fundamentales para evitar accidentes.

Pero además de las asistencias, cuenta con un sistema de seguridad 360, que protege no solo a los que están dentro del vehículo, sino también a los que están fuera de él. Este sistema de seguridad incluye asistente Indicador de Distancia, con alerta de Colisión Frontal y Frenado Automático Low Speed delantero con Detección de Peatón delantero y trasero (child detection), que monitorea siluetas y alerta al conductor en caso de que haya un peatón en peligro. También incluye un sistema de monitoreo de alertas en el camino con asistencia de permanencia en el carril para un mejor control de cambios involuntarios y control de trailer para un fácil acople y mejor control de la carga.