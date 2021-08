Botica Barcia, expertos en fórmulas magistrales

Botica Barcia lleva 74 años cuidando la salud de los ecuatorianos desde Guayaquil, a través de su local matriz y tres sucursales ubicadas en la ciudad porteña. Su razón de ser: la tradición de seguir creando fórmulas magistrales que favorezcan el bienestar de sus cleintes y respondan a sus requerimientos.

Para explicarnos, Diego Barcia, Gerente Operativo, nos cuenta cómo nació esta empresa y cuáles son sus productos estrella.

¿Cómo inició Botica Barcia?

—El primer local fue fundado en Guayaquil en 1947 por mi bisabuelo, Hermógenes Barcia, aunque en 1944 inició el negocio en Portoviejo. Desde ahí elaboramos fórmulas magistrales, nuestra especialidad, y actualmente también nos dedicamos al área de suplementos y multivitamínicos.

¿Qué hace especiales a las fórmulas magistrales?

—Son como un “traje a la medida” y son relevantes por estar ligadas a la salud. Botica Barcia lucha contra la industrialización de medicinas. Cada problema de salud requiere una solución y es ahí donde el formulista interviene. Este especialista crea, con la medida exacta, los componentes que requiere un paciente acorde a lo que el médico indica.

¿Qué productos ofrecen?

— Entre nuestros productos destacados está el colágeno puro, que ya lo elaboramos desde hace más de 10 años y llegó para quedarse, porque es una proteína que se necesita desde los 25 años para el cuidado de la piel, cabello y uñas. También está el Cloruro de Magnesio. Ante la acogida de estos productos, decidimos crear una fórmula que los une, en beneficio de huesos, articulaciones, problemas musculares o cardiacos, diabetes, entre otras molestias. También tenemos Cloruro Magistral.

Incluso, durante la pandemia, los doctores nos decían que necesitaban no solo vitamina C para sus pacientes sino también un canal para que se pueda absorber. Al contar con un recetario muy agil, pudimos elaborar una Vitamina C Recargada, que contiene además vitamina D y Zinc, muy efectiva.

Tenemos también cremas multinutrientes con colágeno, biotina, shampoo anticaspa, y más.

Nuestros clientes indican que a la primera puesta ya mejoran, lo cual dice mucho sobre la calidad y confianza hacia nuestros productos.

Botica Barcia

¿Qué legado dejan todos estos años al servicio de la comunidad?

—Mi abuelo fue muy carismático y preocupado por el cliente, ese recuerdo nos impulsa para mantener su legado en la atención que brindamos. Además, se creó la Fundación José Barcia, una mano amiga para el pueblo, donde se ofrecen consultas médicas gratuitas en dermatología, osteoporosis, medicina general, y otras especialidades que abriremos más adelante.

¿Su cobertura es a nivel nacional?

—Estamos próximos a abrir Botica Barcia en Manabí, donde recuerdan mucho nuestro apellido. Atendemos en la matriz y sucursales en Guayaquil pero tenemos mucha agilidad para llegar a culquier parte del Ecuador, incluso envíos fuera del país. Pueden revisar nuestros productos en www.boticabarcia.com.